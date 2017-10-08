تأجيل استئناف إبراهيم سعيد على إلزامه بدفع مصروفات نجله المدرسية لـ15 نوفمبر
تأجيل استئناف إبراهيم سعيد على إلزامه بدفع مصروفات نجله المدرسية لـ15 نوفمبر
12:21 م الأحد 08 أكتوبر 2017
إبراهيم سعيد
كتب- صابر المحلاوي:
قررت محكمة استئناف أسرة عالي بالتجمع، اليوم الأحد، اﻻستئناف المقدم من إبراهيم سعيد ﻻعب نادي الزمالك واﻷهلي السابق، على حكم إلزامه بدفع 60 ألف جنيه قيمة مصروفات نجله "آدم" المدرسية، لجلسة 15 نوفمبر المقبل، للإعلان.
كانت محكمة أسرة المعادي، ألزمت ﻻعب منتخب مصر السابق بدفع 60 ألف جنيه كمصروفات مدرسية لنجله، كما ألزمته بدفع 6 آﻻف جنيه نفقة شهرية للصغير.
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