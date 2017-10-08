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تأجيل استئناف إبراهيم سعيد على إلزامه بدفع مصروفات نجله المدرسية لـ15 نوفمبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل استئناف إبراهيم سعيد على إلزامه بدفع مصروفات نجله المدرسية لـ15 نوفمبر

12:21 م الأحد 08 أكتوبر 2017

تأجيل استئناف إبراهيم سعيد على إلزامه بدفع مصروفات نجله المدرسية لـ15 نوفمبر

إبراهيم سعيد

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة استئناف أسرة عالي بالتجمع، اليوم الأحد، اﻻستئناف المقدم من إبراهيم سعيد ﻻعب نادي واﻷهلي السابق، على حكم إلزامه بدفع 60 ألف جنيه قيمة مصروفات نجله "آدم" المدرسية، لجلسة 15 نوفمبر المقبل، للإعلان.

كانت محكمة أسرة المعادي، ألزمت ﻻعب منتخب السابق بدفع 60 ألف جنيه كمصروفات مدرسية لنجله، كما ألزمته بدفع 6 آﻻف جنيه نفقة شهرية للصغير.

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