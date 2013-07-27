الحلقة (16) من "ذات": "عبدالمجيد" يسافر إلى الكويت وذات تضع نقودها في شركات توظيف الأموال

كتب : عمرو عز الدين منذ 38 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة السادسة عشرة من مسلسل "ذات" عودة ذات إلى البيت، لكنها تفاجأ بوجود جارتها "سهير" في المنزل مع عبدالمجيد وحدها، فتثور وتطردها، قبل أن تكتشف أنها جاءت لتحضر عقد العمل بالخليج الذي طلبته منها ذات من قبل، بينما تحدث بينها وبين عبدالمجيد مشادة بسبب مبيتها عند عزيز وصفية يومين، قبل أن يعتذر له ويتصالحان، وفي اليوم التالي تذهب لجارتها سهير وتعتذر لها عن سوء التفاهم الذي بدر منها.

تبدأ ذات التحضير لسفر عبدالمجيد إلى الخليج، وتتلقى بعض النصائح من زميلاتها في العمل، وتنصحها مديرتها أن تأخذ الأموال التي سوف يرسلها عبدالمجيد من الكويت وتضعها في شركة توظيف الأموال، ويتضح أن كل زميلاتها وضعن أموالهن في هذه الشركة، رغم تحذير إحدى زميلاتهن من هذه الشركات، ومن ناحية أخرى يتلقى عبدالمجيد نصيحة من شنقيطي لوضع أمواله في تلك الشركات لأنها تعطي فائدة أعلى من البنوك، لكن عبدالمجيد يعمل في بنك ولا يصدق كلامه في البداية، قبل أن يقتنع ويذهب للحاج "دهشوري" ليبدأ إجراءات فتح حساب في شركته لتوظيف الأموال.

يسافر عبدالمجيد إلى الكويت وتتلقى ذات أول حوالة منه، وبعد أن تصرفها من البنك تذهب بها إلى الحاج دهشوري وتضع الأموال في شركته، ويعرض عليها الحاج دهشوري أن تنقل بناتها إلى مدارس إسلامية خاصة ولغات، وتطلب منه ذات فترة للتفكير، وتذهب للمدرسة لتكوين وجهة نظر قبل أن تتخذ الرأي النهائي.

يذكر أن مسلسل "ذات" مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب الكبير صنع الله إبراهيم، وبطولة نيللي كريم، وباسم سمرة وهاني عادل وأحمد كمال وانتصار وإنجي وجدان، سيناريو وحوار مريم ناعوم ومن إخراج كامة أبو ذكري.