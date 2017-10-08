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مترو الأنفاق: عطل فني بأبواب قطار في الخط الثاني.. والحركة لم تتأثر

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مصراوي Masrawy

مترو الأنفاق: عطل فني بأبواب قطار في الخط الثاني.. والحركة لم تتأثر

12:35 م الأحد 08 أكتوبر 2017

مترو الأنفاق: عطل فني بأبواب قطار في الخط الثاني.. والحركة لم تتأثر

القاهرة- (أ ش أ):

أكد أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق انتظام الحركة بالخط الثاني للمترو رغم حدوث عطل فني بأبواب أحد القطارات بمحطة العتبة.

وقال عبد الهادي، في تصريح له اليوم الأحد، إن أحد الركاب قام بفتح أبواب القطار رقم 181 باستخدام بلف الطوارئ والنزول على رصيف المحطة، موضحا أن الحركة لم تتأثر بالعطل حيث واصل القطار طريقه لمحطة المنيب بعد إنزال الركاب لإصلاح العطل .

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