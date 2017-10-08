المتحدث العسكري: تدمير سيارتين مسلحتين وضبط كمية من الحشيش

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تواصل قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني جهودها في القضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية بشمال سيناء، في إطار جهود القوات المسلحة في مكافحة العناصر الإرهابية والإجرامية.

وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة، العقيد تامر الرفاعي، إن قوات إنفاذ القانون، تمكنت بالتعاون مع القوات الجوية من تدمير سيارتين مسلحتين خاصتين بالعناصر التكفيرية.

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وأضاف الرفاعي، في بيان له، اليوم الأحد، إن قوات التأمين نجحت في ضبط كمية كبيرة من جوهر الحشيش المخدر مخبأة داخل عربة نقل.

وتمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني، اليوم، من القبض على تكفيري شديد الخطورة، يستقل دراجة نارية، في أثناء محاولته استهداف معدات خاصة بشركة عاملة في أعمال التنمية بوسط سيناء، كما تمكنت قوات التأمين من ضبط كمية من المواد المخدرة، مخبأة داخل أتوبيس، في أثناء مروره بنفق الشهيد أحمد حمدي.