أخبار عاجلة

أمن القاهرة يداهم مصنعا للمنشطات الجنسية ويضبط 2 مليون و600 ألف قرص -
"بوسة" من ملكة جمال الكون لـ"أبو الهول" (صور) -
عضو "القومي لمكافحة الإرهاب" يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح أسر الشهداء -
الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل -
الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية -
بحث إنشاء 4 عمارات سكنية وتطوير ميدان العاشر من رمضان بالقليوبية -
"صحة القليوبية": إغلاق 117 منشأة طبية مخالفة -
ضبط منتجات ألبان ولحوم فاسدة بأسواق دمياط -
القوات المسلحة تشارك في إخماد حريق "غرب الإسكندرية" (صور) -
راقصة باليه منحها «الزعيم» تأشيرة النجومية.. 10 معلومات عن أمينة خليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

المتحدث العسكري: تدمير سيارتين مسلحتين وضبط كمية من الحشيش

Google+ Print
المتحدث العسكري: تدمير سيارتين مسلحتين وضبط كمية من الحشيش المتحدث العسكري: تدمير سيارتين مسلحتين وضبط كمية من الحشيش

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تواصل قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني جهودها في القضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية بشمال سيناء، في إطار جهود القوات المسلحة في مكافحة العناصر الإرهابية والإجرامية.

وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة، العقيد تامر الرفاعي، إن قوات إنفاذ القانون، تمكنت بالتعاون مع القوات الجوية من تدمير سيارتين مسلحتين خاصتين بالعناصر التكفيرية.

شاهد أيضا

وأضاف الرفاعي، في بيان له، اليوم الأحد، إن قوات التأمين نجحت في ضبط كمية كبيرة من جوهر الحشيش المخدر مخبأة داخل عربة نقل.

وتمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني، اليوم، من القبض على تكفيري شديد الخطورة، يستقل دراجة نارية، في أثناء محاولته استهداف معدات خاصة بشركة عاملة في أعمال التنمية بوسط سيناء، كما تمكنت قوات التأمين من ضبط كمية من المواد المخدرة، مخبأة داخل أتوبيس، في أثناء مروره بنفق الشهيد أحمد حمدي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
راقصة باليه منحها «الزعيم» تأشيرة النجومية.. 10 معلومات عن أمينة خليل

راقصة باليه منحها «الزعيم» تأشيرة النجومية.. 10 معلومات عن أمينة خليل

أم لطفلين وهذه حقيقة علاقتها بـ«أبو هشيمة».. 10 معلومات عن شقيقة «رونالدو»

أم لطفلين وهذه حقيقة علاقتها بـ«أبو هشيمة».. 10 معلومات عن شقيقة «رونالدو»

نحافة «هياتم» وتغير شكل «علا رامي».. 7 لقطات بارزة من حفل «الأفروصيني»

نحافة «هياتم» وتغير شكل «علا رامي».. 7 لقطات بارزة من حفل «الأفروصيني»

هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟

هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟