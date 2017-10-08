أخبار عاجلة

أمن القاهرة يداهم مصنعا للمنشطات الجنسية ويضبط 2 مليون و600 ألف قرص -
"بوسة" من ملكة جمال الكون لـ"أبو الهول" (صور) -
عضو "القومي لمكافحة الإرهاب" يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح أسر الشهداء -
الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل -
الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية -
بحث إنشاء 4 عمارات سكنية وتطوير ميدان العاشر من رمضان بالقليوبية -
"صحة القليوبية": إغلاق 117 منشأة طبية مخالفة -
ضبط منتجات ألبان ولحوم فاسدة بأسواق دمياط -
القوات المسلحة تشارك في إخماد حريق "غرب الإسكندرية" (صور) -
راقصة باليه منحها «الزعيم» تأشيرة النجومية.. 10 معلومات عن أمينة خليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

سحر نصر ترأس وفد مصر في اجتماع البنك الدولي بأمريكا

Google+ Print
سحر نصر ترأس وفد مصر في اجتماع البنك الدولي بأمريكا سحر نصر ترأس وفد مصر في اجتماع البنك الدولي بأمريكا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تتوجه الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار التعاون الدولي، الأربعاء المقبل، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، على رأس وفد رفيع المستوى يضم محمد فريد رئيس البورصة، محمد عمران القائم بأعمال الهيئة العامة للرقابة المالية، وشهاب مرزبان كبير مستشاري الوزيرة للشؤون الاقتصادية، للمشاركة في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي.

ومن المنتظر أن تعقد نصر، عدة لقاءات مع مسؤولين بالبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وشركاء في التنمية، وتلتقي عددا من المستثمرين وكبرى الشركات الأمريكية، وتتحدث في عدة جلسات رفيعة المستوى، كما ستتسلم رئاسة التجمع الإفريقي لعام 2018.

وصرحت نصر بأن وفد مصر سيركز في هذه الاجتماعات على دعم الاستثمارات في مصر، واستغلال تحسين ترتيب مصر في تقرير التنافسية العالمية، والذي يعد التحسن الأكبر لمصر بين الدول العربية في التقرير الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي جاء نتيجة جهود تحسين الإطار التشريعي والمؤسسة لبيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية، ومواكبة التشريعات الاقتصادية لأفضل التطبيقات العالمية، ما ساهم في أن تقفز مصر 15 مركزا، كما جاءت في أفضل 50 بلدا في عدم استغلال سلطات المسؤولين الحكوميين،ي بتقدم 74 مركزا في المؤشرات الفرعية لمكافحة الفساد، وهو التحسن الأعلي في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

شاهد أيضا

وقالت وزيرة الاستثمار إنه خلال اللقاءات التي سيتم عقدها مع كبار المسؤولين في البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية، سيتم مناقشة محفظة التعاون للبرامج والمشروعات التي يتم تمويلها بإجمالى 8 مليارات دولار، مقسمة إلى 6 مليارات دولار مقدمة من البنك الدولي لمشروعات تنموية، و2 مليار دولار استثمارات من مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص، إضافة إلى مشروعات جديدة للشباب والمرأة ودعم مبادرة "فكرتك شركتك" عبر مؤسسة التمويل الدولية، كما سيتم عقد لقاءات مع رؤساء المؤسسات التمويلية، التي تربطها علاقات تعاون راسخة مع المصرية من بينها البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية والبنك الإسلامي للتنمية.

وأضافت الوزيرة أنه سيتم التركيز على عرض أولويات الحكومة للفترة المقبلة، وما يمكن أن تساهم به المؤسسات التمويلية المختلفة لمساندة برنامج الحكومة في تنفيذ الخطة التنموية الطموحة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى مناقشة ما تم إنجازه في الأشهر الماضية، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات التنموية الكبرى التي تشارك المؤسسات التمويلية في توفير التمويل لها، موضحة أنه عقب انتهاء اجتماعات البنك الدولي، ستتوجه إلى نيويورك، لعقد لقاءات مع عدد من المستثمرين والشركات الأمريكية، والتي تنظمها سي آي كابيتال وغرفة التجارة الأمريكية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق مصري - فرنسي للحد من الآثار المتعلقة بـ مياه الصرف الصحي

الأخبار - قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق مصري - فرنسي للحد من الآثار المتعلقة بـ مياه الصرف الصحي

الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي

الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي