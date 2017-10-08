سحر نصر ترأس وفد مصر في اجتماع البنك الدولي بأمريكا

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تتوجه الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار التعاون الدولي، الأربعاء المقبل، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، على رأس وفد رفيع المستوى يضم محمد فريد رئيس البورصة، محمد عمران القائم بأعمال الهيئة العامة للرقابة المالية، وشهاب مرزبان كبير مستشاري الوزيرة للشؤون الاقتصادية، للمشاركة في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي.

ومن المنتظر أن تعقد نصر، عدة لقاءات مع مسؤولين بالبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وشركاء مصر في التنمية، وتلتقي عددا من المستثمرين وكبرى الشركات الأمريكية، وتتحدث في عدة جلسات رفيعة المستوى، كما ستتسلم رئاسة التجمع الإفريقي لعام 2018.

وصرحت نصر بأن وفد مصر سيركز في هذه الاجتماعات على دعم الاستثمارات في مصر، واستغلال تحسين ترتيب مصر في تقرير التنافسية العالمية، والذي يعد التحسن الأكبر لمصر بين الدول العربية في التقرير الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي جاء نتيجة جهود تحسين الإطار التشريعي والمؤسسة لبيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية، ومواكبة التشريعات الاقتصادية لأفضل التطبيقات العالمية، ما ساهم في أن تقفز مصر 15 مركزا، كما جاءت في أفضل 50 بلدا في عدم استغلال سلطات المسؤولين الحكوميين،ي بتقدم 74 مركزا في المؤشرات الفرعية لمكافحة الفساد، وهو التحسن الأعلي في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

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وقالت وزيرة الاستثمار إنه خلال اللقاءات التي سيتم عقدها مع كبار المسؤولين في البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية، سيتم مناقشة محفظة التعاون للبرامج والمشروعات التي يتم تمويلها بإجمالى 8 مليارات دولار، مقسمة إلى 6 مليارات دولار مقدمة من البنك الدولي لمشروعات تنموية، و2 مليار دولار استثمارات من مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص، إضافة إلى مشروعات جديدة للشباب والمرأة ودعم مبادرة "فكرتك شركتك" عبر مؤسسة التمويل الدولية، كما سيتم عقد لقاءات مع رؤساء المؤسسات التمويلية، التي تربطها علاقات تعاون راسخة مع الحكومة المصرية من بينها البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية والبنك الإسلامي للتنمية.

وأضافت الوزيرة أنه سيتم التركيز على عرض أولويات الحكومة للفترة المقبلة، وما يمكن أن تساهم به المؤسسات التمويلية المختلفة لمساندة برنامج الحكومة في تنفيذ الخطة التنموية الطموحة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى مناقشة ما تم إنجازه في الأشهر الماضية، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات التنموية الكبرى التي تشارك المؤسسات التمويلية في توفير التمويل لها، موضحة أنه عقب انتهاء اجتماعات البنك الدولي، ستتوجه إلى نيويورك، لعقد لقاءات مع عدد من المستثمرين والشركات الأمريكية، والتي تنظمها سي آي كابيتال وغرفة التجارة الأمريكية.