رئيس المترو: «فك التربسة» سبب تعطل قطار العتبة

التحرير

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قال علي فضالي، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، إن القطار رقم 181 المتجه للمنيب، لم يتعطل بشكل كلي في محطة العتبة بالخط الثاني.

وأضاف فضالي، لـ"التحرير"، أن القطار توقف بعض الوقت بسبب وجود عطل فني "فك تربسة" بأحد أبواب القطار، وهو عبارة عن مشكلة في نظام الفتح يعطي إشارة للسائق بأن الباب ليس مغلقا بإحكام، ما استدعى إنزال السائق الركاب في أول محطة لحمايتهم من التعرض لأي مشكلات، ثم استكمل رحلته دون ركاب.

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وذكر أحمد عبد الهادي، الناطق باسم مترو الأنفاق، أن عطل فني حدث بأبواب القطار 181 بالخط الثاني في محطة مترو العتبة اتجاه المنيب، وفتح الركاب الأبواب بلف الطوارئ ونزلوا على رصيف المحطة، وواصل القطار رحلته لمحطة المنيب فارغا، لإصلاح العطل، ولم تتأثر حركة القطارات.