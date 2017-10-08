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السر وراء ارتداء المنتخب المصري اللون الأخضر في كأس العالم 1990

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مصراوي Masrawy

السر وراء ارتداء المصري اللون الأخضر في 1990

12:19 م الأحد 08 أكتوبر 2017

السر وراء ارتداء المنتخب المصري اللون الأخضر في كأس العالم 1990

السر وراء ارتداء المنتخب المصري قميص أخضر في كأس

 كتب - هشام عواض:

ننتظر اليوم مباراة المنتخب المصري بقميصه الأحمر الشهير، في المباراة المؤهلة لكأس العالم 2018، ولمن يتابع جيداً مسيرة المنتخب في كأس العالم يجد أنه شارك مرتين في بطولتي كأس العالم 1934 و1990 بقميص أخضر اللون، فما السبب وراء اختيار هذا اللون؟.

ويعود اللون الأخصر إلى العلم المصري القديم في العصر الملكي الذي مثّل خضرة وادي النيل، ذو الثلاث نجمات، نسبة إلى أجزاء المملكة المصرية وهي العليا والنوبة والسودان، وتم ارتداءه في مباريات كأس العالم 1934 نسبة الي العلم، أما في عام 1990 وقت قيادة الكابتن محمود الجوهري للمنتخب المصري في كأس العالم في إيطاليا، تم اختيار نفس اللون على الرغم من أن الزي الرسمي للمنتخب هو الأحمر وذلك للاعتزاز بالعلم المصري القديم وتأثر كابت الجوهري به وفقاً لبعض التصريحات الصحفية وقتها.

واحتفظ المنتخب الوطني بالزي الأخضر لفترة طويلة عقب إعلان الجمهورية، حتى خوضه منافسات كأس العالم بإيطاليا ثم بطولة الأمم الأفريقية 1998 ببوركينا فاسو، وهذا ما اعتز به الراحل محمود الجوهري المدرب التاريخي للمنتخب الوطني.

ويشارك اليوم المنتخب المصري مع نظيره الكونغولي في المبارة التي يمنح مصر بطاقة التأهل لمونديال كأس العالم، وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً.

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