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بالصور.. مدير شرطة النقل يتفقد محطة سكة حديد رمسيس ومترو الانفاق

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مصراوي Masrawy

بالصور.. مدير شرطة النقل يتفقد محطة سكة حديد رمسيس ومترو الانفاق

12:01 م الأحد 08 أكتوبر 2017

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القبض على موظف بحوزته 14 تمثال أثري -(صور(

الألبوم التالى

القبض على موظف بحوزته 14 تمثال أثري -(صور(

كتب - فتحي سليمان:

تفقد اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، الخدمات الأمنية المعينة على إدارة شرطة السكة الحديد (محطة سكك حديد القاهرة)، وإدارة شرطة مترو الانفاق بمحطات مترو أنفاق (الشهداء -جمال عبد الناصر-السادات – سعد زغلول)، لمتابعة الحالة الأمنية، وحركة سير القطارات.

واطمئن حسين على تفعيل أجهزة (X. RAY) وبوابات الكشف عن المعادن، ووجه بضرورة تكثيف الخدمات الأمنية (النظامية – البحثية) بخلاف مجموعات العمل المتواجدة داخل القطارات كل منطقة في نطاقها بمحطات السكك الحديدية والقطارات بما يحقق احكام الإجراءات التأمينية.

ومر المسؤول الأمني على مداخل ومخارج المحطة للوقوف على مدى تأمينها وعدم الدخول دون تفتيش وتوسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي، مشدداً على ضبط الخارجين عن القانون والباعة الجائلين داخل القطارات وتعقيم الأرصفة والصالات ومداخل ومخارج المحطات، وكذلك التنبيه بتعقيم القطارات قبل انطلاقها.

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