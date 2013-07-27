الحلقة (16) من "روزنامة": "طارق" يدخل مسابقة في الرياضيات ويفوز بالمركز الأول

كتب : عمرو عز الدين منذ 32 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة السادسة عشرة من المسلسل السوري "روزنامة" قرار طارق دخول في مسابقة بمجال الرياضيات، طمعا في الفوز بالجائزة الأولى بالمسابقة التي تبلغ قيمتها 15 ألف ليرة.

وفي نفس الوقت يحاول معن ووائل أن يفاتحها صديقتهما صبا بحبهما لها، كل واحد على حدا، دون أن ينتبها أن كل منهما يحبها نفسها، ويصارحها معن بالفعل أمام وائل، الذي يصارحها بنفس الأمر، فتفاجأ وتطلب مهلة للتفكير.

يدخل طارق المسابقة بالفعل، ويتم إعلان النتائج بعدها ببعض الأيام، ويفاجأ طارق أنه فاز بالمركز الأول ويفرح أصدقاءه بشدة لهذا الخبر، بينما تسلم الجائزة من الأستاذ ويلقي كلمة بسيطة بعدها.

يذكر أن المسلسل السوري "روزنامة" من تألف سيف رضا حامد وإخراج وسيم السيد وإنتاج محمد ياسر الجندي.