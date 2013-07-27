أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

الحلقة (16) من "روزنامة": "طارق" يدخل مسابقة في الرياضيات ويفوز بالمركز الأول

Google+ Print
الحلقة (16) من "روزنامة": "طارق" يدخل مسابقة في الرياضيات ويفوز بالمركز الأول الحلقة (16) من "روزنامة": "طارق" يدخل مسابقة في الرياضيات ويفوز بالمركز الأول

كتب : عمرو عز الدين منذ 32 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة السادسة عشرة من المسلسل السوري "روزنامة" قرار طارق دخول في مسابقة بمجال الرياضيات، طمعا في الفوز بالجائزة الأولى بالمسابقة التي تبلغ قيمتها 15 ألف ليرة.

وفي نفس الوقت يحاول معن ووائل أن يفاتحها صديقتهما صبا بحبهما لها، كل واحد على حدا، دون أن ينتبها أن كل منهما يحبها نفسها، ويصارحها معن بالفعل أمام وائل، الذي يصارحها بنفس الأمر، فتفاجأ وتطلب مهلة للتفكير.

يدخل طارق المسابقة بالفعل، ويتم إعلان النتائج بعدها ببعض الأيام، ويفاجأ طارق أنه فاز بالمركز الأول ويفرح أصدقاءه بشدة لهذا الخبر، بينما تسلم الجائزة من الأستاذ ويلقي كلمة بسيطة بعدها.

يذكر أن المسلسل السوري "روزنامة" من تألف سيف رضا حامد وإخراج وسيم السيد وإنتاج محمد ياسر الجندي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة