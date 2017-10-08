وزير السياحة لـ"مصراوي": نتمنى فوز منتخبنا بأي نتيجة والوصول لكأس العالم
وزير السياحة لـ"مصراوي": نتمنى فوز منتخبنا بأي نتيجة والوصول لكأس العالم
12:15 م الأحد 08 أكتوبر 2017
وزير السياحة يحيى راشد
كتب- مصطفى المنشاوي:
تمنى وزير السياحة يحيى راشد، أن يفوز منتخب مصر، اليوم الأحد، بأي نتيجة على المنتخب الكونغولي في المباراة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018، لرسم البسمة على شفاه الشعب المصري.
ويلتقي المنتخب الوطني نظيره الكونغولي في السابعة من مساء اليوم، على استاد برج العرب، في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم روسيا 2018.
وأضاف وزير السياحة في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه سيكون حريص على متابعة المباراة ومشاهدتها تليفزيونيا من مكتبه.
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