أخبار عاجلة

أمن القاهرة يداهم مصنعا للمنشطات الجنسية ويضبط 2 مليون و600 ألف قرص -
"بوسة" من ملكة جمال الكون لـ"أبو الهول" (صور) -
عضو "القومي لمكافحة الإرهاب" يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح أسر الشهداء -
الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل -
الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية -
بحث إنشاء 4 عمارات سكنية وتطوير ميدان العاشر من رمضان بالقليوبية -
"صحة القليوبية": إغلاق 117 منشأة طبية مخالفة -
ضبط منتجات ألبان ولحوم فاسدة بأسواق دمياط -
القوات المسلحة تشارك في إخماد حريق "غرب الإسكندرية" (صور) -
راقصة باليه منحها «الزعيم» تأشيرة النجومية.. 10 معلومات عن أمينة خليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

​وزير السياحة لـ"مصراوي": نتمنى فوز منتخبنا بأي نتيجة والوصول لكأس العالم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

​وزير السياحة لـ"مصراوي": نتمنى فوز منتخبنا بأي نتيجة والوصول لكأس العالم

12:15 م الأحد 08 أكتوبر 2017

وزير السياحة يحيى راشد

كتب- مصطفى المنشاوي:

تمنى وزير السياحة يحيى راشد، أن يفوز منتخب ، اليوم الأحد، بأي نتيجة على الكونغولي في المباراة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018، لرسم البسمة على شفاه الشعب المصري.

ويلتقي المنتخب الوطني نظيره الكونغولي في السابعة من مساء اليوم، على استاد برج العرب، في الجولة الأخيرة من تصفيات 2018.

وأضاف وزير السياحة في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه سيكون حريص على متابعة المباراة ومشاهدتها تليفزيونيا من مكتبه.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزيرة الاستثمار لـ"مصراوي": منتخب مصر قادر على تحقيق حلم الوصول للمونديال

    أخبار

  • وزير لـ"مصراوي": أتمنى المنتخب يفرح كل المصريين اليوم

    أخبار

  • وزيرة التخطيط: أتوقع فوز مصر بثلاثية على الكونغو في مباراة الغد

    أخبار

  • "الجيزة" توفر 8 شاشات عرض بالأحياء لمتابعة مباراة مصر والكونغو غدًا

    أخبار

إعلان

70900837dc.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق مصري - فرنسي للحد من الآثار المتعلقة بـ مياه الصرف الصحي

الأخبار - قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق مصري - فرنسي للحد من الآثار المتعلقة بـ مياه الصرف الصحي

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب