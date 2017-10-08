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هشام يكن يضع تشكيل المنتخب الوطني أمام الكونغو

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هشام يكن يضع تشكيل المنتخب الوطني أمام الكونغو هشام يكن يضع تشكيل المنتخب الوطني أمام الكونغو

التحرير

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كتب- كريم قماح

أكد هشام يكن، نجم والمنتخب الوطني السابق، وأحد نجوم (مونديال 90)،على ثقته في لاعبي الفراعنة، وتحقيقهما لحلم الجمهور المصري في الوصول لكأس العالم.

وتوقع «يكن» أن يخوض مدرب الوطني المباراة بتشكيل يتكون من:-

في حراسة المرمى: عصام الحضري.

خط الدفاع : أحمد فتحي - رامي ربيعة - علي جبر - محمد عبد الشافي.

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خط الوسط: رمضان صبحي - طارق حامد - محمود تريزيجيه - محمد صلاح - صالح جمعة

في الهجوم: أحمد حسن (كوكا).

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة نظيرة الكونغو في تمام السابعة من مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2018.

ويحتاج منتخبنا الوطني للفوز بأي نتيجة لحسم بطاقة التأهل لمونديال روسان عقب تعادل غانا واوغندا سلبيًا بالأمس.

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