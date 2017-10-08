أخبار عاجلة

أمن القاهرة يداهم مصنعا للمنشطات الجنسية ويضبط 2 مليون و600 ألف قرص -
"بوسة" من ملكة جمال الكون لـ"أبو الهول" (صور) -
عضو "القومي لمكافحة الإرهاب" يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح أسر الشهداء -
الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل -
الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية -
بحث إنشاء 4 عمارات سكنية وتطوير ميدان العاشر من رمضان بالقليوبية -
"صحة القليوبية": إغلاق 117 منشأة طبية مخالفة -
ضبط منتجات ألبان ولحوم فاسدة بأسواق دمياط -
القوات المسلحة تشارك في إخماد حريق "غرب الإسكندرية" (صور) -
راقصة باليه منحها «الزعيم» تأشيرة النجومية.. 10 معلومات عن أمينة خليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

حلم المونديال.. التشكيل المتوقع للمنتخب لمواجهة الكونغو

Google+ Print
حلم المونديال.. التشكيل المتوقع للمنتخب لمواجهة الكونغو حلم المونديال.. التشكيل المتوقع للمنتخب لمواجهة الكونغو

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب-كريم قماح

أنهى الوطني لكرة القدم استعداداته لخوض مواجهة الكونغو برازافيل، اليوم الأحد، على استاد «برج العرب»، في إطار منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

ومن المتوقع أن يبدأ "" بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عصام الحضري.

خط الدفاع: أحمد فتحي - رامي ربيعة - أحمد حجازي - محمد عبد الشافي.

شاهد أيضا

خط الوسط: محمد النني - طارق حامد - محمود تريزيجيه - صالح جمعة - محمد صلاح.

خط الهجوم: أحمد حسن كوكا أو عمرو جمال.

وكان المنتخب الوطني، عزز آماله في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ (28 عامًا)، عقب فوزه الثمين (1-0)، على ضيفه منتخب أوغندا في الجولة الرابعة.

 

ويمتلك المنتخب في رصيده تسع نقاط يتصدر بها مجموعته التي تضم أوغندا بالمركز الثاني بـ 8 نقاط وغانا بـ 6 نقاط والكونغو بالمركز الأخير برصيد نقطة وحيدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

مساء الأنوار - هل ينجح وردة ومرعي في حل أزمة رأس الحربة في المنتخب ؟

مساء الأنوار - هل ينجح وردة ومرعي في حل أزمة رأس الحربة في المنتخب ؟

سفير مصر الجديد لدى روسيا يلتقي «كوبر» لبحث استعدادت المونديال

سفير مصر الجديد لدى روسيا يلتقي «كوبر» لبحث استعدادت المونديال

زحام مروري أعلى كوبري أكتوبر بسبب تعطل سيارة

زحام مروري أعلى كوبري أكتوبر بسبب تعطل سيارة