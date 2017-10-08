حلم المونديال.. التشكيل المتوقع للمنتخب لمواجهة الكونغو

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كتب-كريم قماح

أنهى المنتخب الوطني لكرة القدم استعداداته لخوض مواجهة الكونغو برازافيل، اليوم الأحد، على استاد «برج العرب»، في إطار منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

ومن المتوقع أن يبدأ "كوبر" بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عصام الحضري.

خط الدفاع: أحمد فتحي - رامي ربيعة - أحمد حجازي - محمد عبد الشافي.

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خط الوسط: محمد النني - طارق حامد - محمود تريزيجيه - صالح جمعة - محمد صلاح.

خط الهجوم: أحمد حسن كوكا أو عمرو جمال.

وكان المنتخب الوطني، عزز آماله في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ (28 عامًا)، عقب فوزه الثمين (1-0)، على ضيفه منتخب أوغندا في الجولة الرابعة.

ويمتلك المنتخب في رصيده تسع نقاط يتصدر بها مجموعته التي تضم أوغندا بالمركز الثاني بـ 8 نقاط وغانا بـ 6 نقاط والكونغو بالمركز الأخير برصيد نقطة وحيدة.