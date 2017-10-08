دعوة لنجوم مونديال 90 لمؤازرة المنتخب الوطني أمام الكونغو من المدرجات

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كتب-كريم قماح

قال جمال علام، رئيس اتحاد الكرة السابق، إن هاني أبو ريدة، رئيس الجبلاية الحالي، وجه له الدعوة للوجود في معسكر المنتخب القومي، استعدادا لمباراة الكونغو بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وقال "علام" في تصريحات لبرنامج "استاد الهدف" عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "أبو ريدة وجه لي الدعوة لحضور معسكر الفراعنة منذ الخميس الماضي، لكن ظروفي الصحية منعتني من الحضور والتواجد".

وأوضح: "كنت أتمنى تواجد جيل 90 ولاعبي المنتخب في السنوات الماضية في المباراة من أجل تحفيز اللاعبين والتأكيد على أهمية اللقاء".

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وأكمل: "أتمنى أن لا تكون الفرحة المسبقة والمبالغ فيها لها تأثير سلبي على اللاعبين، خصوصا أن المنتخب لم يتأهل لكأس العالم بعد".

وأوضح: "لا بد من أن يعقد هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد جلسة تحفيزية مع اللاعبين قبل مباراة اليوم لشحذ الهمم، والتأكيد أن الفريق لا بد أن يحقق الفوز وأننا لم نتأهل لكأس العالم".

وأشار "علام" إلى أنه لا يفرق معه أنه صاحب التعاقد مع كوبر وقت أن كان رئيسا للاتحاد، لكن الأهم بالنسبة له هو أن يحقق كوبر أمل المصريين بالعودة للمونديال.