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طاهر أبو زيد يوضح مفاتيح الفوز على الكونغو.. ويرفض الحديث عن الانتخابات

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طاهر أبو زيد يوضح مفاتيح الفوز على الكونغو.. ويرفض الحديث عن الانتخابات طاهر أبو زيد يوضح مفاتيح الفوز على الكونغو.. ويرفض الحديث عن الانتخابات

التحرير

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كتب-كريم قماح

أكد طاهر أبوزيد وزير الرياضة السابق أن كل الأجواء اليوم مهيأة لوصول منتخب إلى المونديال، لا سيما بعد تعادل غانا وأوغندا ما جعل التأهل بأقدام منتخب مصر بدون أرقام وحسابات.

وأضاف وزير الرياضة السابق في تصريحات إذاعية أن منتخب مصر قوي وعريق، ويمتلك جيلا مميزا من اللاعبين ستتألق لفترة طويلة قادمة، ويستطيع حسم التأهل أمام الكونغو التي تعد من أضعف فرق تصفيات إفريقيا.

وطالب أبو زيد الجماهير بمساندة اللاعبين من المدرجات بطريقة إيجابية وتحميسهم بعيدا عن الشد والضغط العصبي.

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وأشار نجم الأهلي السابق إلى أن  عليه أن يطالب اللاعبين بالهدوء ولعب كرة القدم ممتعة، وهو ما سيكون سر الفوز اليوم.

وحول تعويض غياب عبد الله السعيد أكد أن أنسب اللاعبين هو صالح جمعة، نظرا لأنه يمتلك الإمكانيات التي تؤهله لذلك، ويستطيع بمهاراته التحكم في إيقاع اللعب.

ورفض أبو زيد أن يؤكد أو ينفي نيته الترشح لانتخابات النادي الأهلي، قائلا إنه سيعلن قراره فور فتح باب الترشيح.

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التحرير

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