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3 خطوط سير لاستقبال الجماهير من القاهرة والدلتا والساحلي إلى برج العرب

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3 خطوط سير لاستقبال الجماهير من القاهرة والدلتا والساحلي إلى برج العرب 3 خطوط سير لاستقبال الجماهير من القاهرة والدلتا والساحلي إلى برج العرب

التحرير

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أكد اللواء إبراهيم جمال مدير إدارة مرور الإسكندرية، أنه تم وضع خطة مرورية لاستقبال ما يقرب من 65 ألف متفرج لحضور مباراة كرة القدم بين الوطني والكونغو مساءً، وذلك في إطار الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الإفريقية  المؤهلة إلى بروسيا ٢٠١٨. 

وأوضح مدير إدارة المرور في تصريح لـ"التحرير" أنه تم وضع علامات استرشادية للمتجهين إلى الاستاد، بحسب الخطة المرورية، وتم تحديد 3 محاور رئيسية لخطوط السير، مشيرًا إلى أن مديرية أمن الإسكندرية كانت على أهبة الاستعداد لإقامة المباريات، وهناك إجراءات استعدادًا للمباراة للتيسير المواطنين القادمين من الوجه البحري والدلتا.

وأشار إلى أن خطط السير للقادمين من الإسكندرية و البحيرة تسلك الطريق الصحراوى يمينًا إلى طريق الكافوري ومنها مباشرة إلى برج العرب، منوهًا إلى وجود علامات استرشادية لانتظار المركبات ومنها إلى بوابة الدخول المدونة على تذكرة الدخول.

و تابع "بالنسبة للقادمين من الساحل الشمالي ومحافظة مرسى مطروح - فعليه أن يسلك طريق الساحل الشمالي إلى صينية المستجد يساراً الى الكافورى باتجاه برج العرب مباشرة وهناك اماكن انتظار فى الناحية الغربية مباشرة وارشاد للمترددين على بوابات الدخول.

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وأضاف اللواء جمال أنه بالنسبة للقادمين من القاهرة عليهم أن يسلكوا الطريق الصحراوي ومنه إلى كوبري الكافوري ومنها إلى الاستاد.

ونوه إلى أنه لن يتم السماح لأي شخص بالمرور في تلك المناطق سوى حاملى التذاكر، مناشدًا الجماهير الالتزام بالتعليمات ومساعدة الشرطة وإدارة المرور للخروج بالمباراة إلى بر الأمان، خاصة وأن العالم بأكمله يتابع تلك المباراة باهتمام بالغ، وعلينا أن نتعاون لنظهر بالصورة اللائقة، مطالبًا الجماهير بإظهار الروح الرياضية وعدم الخروج عن النص، متمنيًا الفوز لمصر وتحقيق الحلم الغائب لأكثر من 28 عامًا ويصعد المنتخب لكأس العالم 2018.

 

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التحرير

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