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الحلقة (14) من "حائرات": "أحمد" يطلق "هيفاء".. و"نورا" تذهب للعمل لدى "زهير"

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الحلقة (14) من "حائرات": "أحمد" يطلق "هيفاء".. و"نورا" تذهب للعمل لدى "زهير" الحلقة (14) من "حائرات": "أحمد" يطلق "هيفاء".. و"نورا" تذهب للعمل لدى "زهير"

كتب : فاطمة النشابي منذ 29 دقيقة

بدأت أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "حائرات" السوري، بهجوم على المديرية ما تسبب في حالة من الذعر بين العاملين بها، بينما ينشب خلاف بين أحمد وهيفاء، ما يجعله يقوم بطلاقها.

ويخبر راغب، صديقه بأنه على استعداد لإخبار نورا بما فعله معها، ولكن صديقه يقنعه بعدم القيام بذلك.

وتقرر هيفاء عدم ترك منزلها عقب طلاق أحمد لها، بينما تقرر نورا العمل في منزل الأستاذ زهير المدير العام بالمديرية.

يضم العمل نخبة من نجوم الدراما السورية وفي مقدمتهم أسعد فضة وجهاد سعد ورشيد عساف ونادين خوري وفاديا خطاب وناهد حلبي وجيانا عيد ورندة مرعشلي وفايز قزق وضحى الدبس ولينا دياب وميرنا شلفون ومرح جبر وآخرون.

وتتناول فكرة العمل تجميع الأبطال في دائرة حكومية واحدة يعلمون فيها كموظفين، فتخلق المشاكل داخل العمل ليتم نقلها إلى البيوت بعد الانتهاء من الدوام الرسمي.

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DMC

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