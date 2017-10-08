الإسكان: انتهاء حجز وحدات "سكن مصر".. و69826 مواطنًا سددوا المقدمات

القاهرة – (مصراوي):

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم غلق باب الحجز بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتميز الخميس الماضي.

وأضاف مدبولي، وفقًا للبيان الصادر اليوم الأحد، أن 69826 مواطنًا سددوا مقدمات الحجز، منهم: "39524 بمدينة القاهرة الجديدة، و16631 بمدينة دمياط الجديدة، و10021 بمدينة 6 أكتوبر، و2879 بمدينة العبور، و685 بمدينة بدر، و86 بمدينة المنيا الجديدة".

وقال وزير الإسكان: "سبق أن طرحت وزارة الإسكان 40 ألف وحدة سكنية، بالمرحلة الأولى بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتميز، بمدن القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، العبور، بدر، دمياط الجديدة، المنيا الجديدة، بمساحة 115 م2 للوحدة، وبنماذج معمارية مميزة، وذات واجهات حديثة، موضحًا أن المشروع سيحاط بسياج شجري لتوفير الخصوصية.

وأوضح الوزير، أنه فيما يخص أسلوب السداد، فإنه تم سداد نسبة 10% من إجمالي ثمن الوحدة كدفعة جدية الحجز، وسيتم سداد 10% عند التخصيص، بعد الفوز بالقرعة العلنية، يتبعها سداد أقساط ربع سنوية بواقع 10 آلاف جنيه للقسط، ولمدة عام ونصف العام، وعند الاستلام يتم سداد نسبة 10%.

وأردف: " بينما يتم سداد باقي المبلغ وفقًا لطريقتي / بديلي سداد، وهما: "سداد باقي المبلغ على 5 سنوات بدون فوائد مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو سداد المبلغ المتبقي على 15 عامًا بنظام التمويل العقاري بفائدة تقدر بنحو 8.5% مع البنوك المشاركة في مبادرة التمويل العقاري".