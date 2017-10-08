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وزير التعليم العالي: تخصيص مدرج كامل لشباب الجامعات بملعب برج العرب

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مصراوي Masrawy

وزير التعليم العالي: تخصيص مدرج كامل لشباب الجامعات بملعب برج العرب

12:03 م الأحد 08 أكتوبر 2017

وزير التعليم العالي: تخصيص مدرج كامل لشباب الجامعات بملعب برج العرب

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

القاهرة- (أ ش أ):

صرح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأنه تم تخصيص مدرج كامل لطلاب الجامعات المصرية بملعب برج العرب بالإسكندرية لإقامة مباراة منتخب اليوم الأحد، أمام منتخب الكونغو ضمن مباريات المجموعة الخامسة المؤهلة لنهائيات كاس العالم بروسيا 2018.

وقال الوزير - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط قبيل مغادرته إلى فرنسا اليوم لدعم مرشحة مصر لليونسكو - إنه تم منذ الصباح انطلاق مجموعة من الأتوبيسات من مختلف الجامعات المصرية لمساندة منتخب مصر في مباراته اليوم بملعب برج العرب بالإسكندرية في إطار حرص وزارة التعليم العالي على دعم الأنشطة الطلابية، متمنيا الفوز لمنتخب مصر.

وتقام المباراة في السابعة مساء اليوم الأحد، ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، ويحتاج إلى الفوز اليوم بأية نتيجة لتحقيق آمال المصريين في الصعود إلى نهائيات 2018، بعد آخر مشاركة للمصريين في المونديال عام 1990 بإيطاليا تحت قيادة المدير الفني الراحل محمود الجوهري.

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