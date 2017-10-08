أخبار عاجلة

أمن القاهرة يداهم مصنعا للمنشطات الجنسية ويضبط 2 مليون و600 ألف قرص -
"بوسة" من ملكة جمال الكون لـ"أبو الهول" (صور) -
عضو "القومي لمكافحة الإرهاب" يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح أسر الشهداء -
الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل -
الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية -
بحث إنشاء 4 عمارات سكنية وتطوير ميدان العاشر من رمضان بالقليوبية -
"صحة القليوبية": إغلاق 117 منشأة طبية مخالفة -
ضبط منتجات ألبان ولحوم فاسدة بأسواق دمياط -
القوات المسلحة تشارك في إخماد حريق "غرب الإسكندرية" (صور) -
راقصة باليه منحها «الزعيم» تأشيرة النجومية.. 10 معلومات عن أمينة خليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

عريس سنغافوري اكتشف خيانة عروسه له فانتقم بهذه الطريقة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

عريس سنغافوري اكتشف خيانة عروسه له فانتقم بهذه الطريقة

10:00 ص الأحد 08 أكتوبر 2017

عريس سنغافوري اكتشف خيانة عروسه له فانتقم بهذه الطريقة

عريس سنغافوري اكتشف خيانة عروسته له فانتقام بهذه

كتب - هشام عواض:

فاجأ عريس سنغافوري ضيوفه في حفل زفافه بكشفه خيانة عروسته له، وذلك بعرض لها وهي برفقة شخص آخر.

ذكرت صحيفة ذا صن" البريطانية، أن عريس من سنغافورا قرر أن يكون حفل زفافه، مكان لفضح خيانة عروسته له أمام الجميع قائلًا "اذهبي إلى الجحيم".

وكان الشك قد تسرب إلى قلب العريس قبل أسابيع من حفل زفافه بخيانة خطيبته له، مما دفعه إلى الاستعانة بمحققة خاصة، للتجسس عليها، وتأكد من خيانة حبيبته له وانتظر لحظة حفل الزفاف لانتقام منها.

وأوضح مقطع الفيديو الذي عرضه العريس، عروسته وهي برفقة شخص آخر، وهو الأمر الذي أصاب الضيوف بالدهشة، وترك العريس حفل الزفاف غاضبًا.

وقالت المحققة الخاصة التي تدعى "زو" وتبلغ 42 عامًا، إنها ظلت 6 أسابيع تراقب العروسة وما أن تأكدت من أنها على علاقة بشخص أخر، قامت بتصويرها وأخبرت العريس، وتفاجأت بعرض الفيديو في حفل زفافهما.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور- عريس يشاهد طفل يغرق في نهر بجوارحفل زفافه.. وهذا رد فعله

    هو وهي

  • .. تايواني يتزوج حبيبته وهي في "النعش"

    هو وهي

  • بالفيديو.. عريس خليجي يحضر فرحه بـ"التريلا"

    هو وهي

  • بالصور- عمرها 20 عاماً.. ما لا تعرفه عن قصة حب ميسي و"أم أولاده"

    هو وهي

إعلان

332f98f632.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا

8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا

8 الصبح - فيديو مهم جداً لشاب سعودي يوضح قوة الكلمة " الكلمة لها قوتها .. الكلمة قد تكون قوتك "

8 الصبح - فيديو مهم جداً لشاب سعودي يوضح قوة الكلمة " الكلمة لها قوتها .. الكلمة قد تكون قوتك "

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)