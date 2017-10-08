بالصور.. 700 مشجع من الفيوم يسافرون لمؤازرة المنتخب أمام الكونغو

الفيوم – حسين فتحي:

توجه صباح اليوم الأحد، وفد يضم 700 مواطن من أبناء الفيوم، لمشاهدة مباراة مصر والكونغو في الجولة الحاسمة للوصول لكأس العالم بروسيا، لاستاد برج العرب بالإسكندرية.

في حين أرسلت جامعة الفيوم بعض الطلاب لمؤازرة المنتخب المصري في مباراته الحاسمة اليوم وتحقيق حلم الوصول للمونديال.