بالصور.. 700 مشجع من الفيوم يسافرون لمؤازرة المنتخب أمام الكونغو
بالصور.. 700 مشجع من الفيوم يسافرون لمؤازرة المنتخب أمام الكونغو
12:07 م الأحد 08 أكتوبر 2017
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231 مركز شباب ونادي تعرض مباراة مصر والكونغو بأسوان
الفيوم – حسين فتحي:
توجه صباح اليوم الأحد، وفد يضم 700 مواطن من أبناء الفيوم، لمشاهدة مباراة مصر والكونغو في الجولة الحاسمة للوصول لكأس العالم بروسيا، لاستاد برج العرب بالإسكندرية.
في حين أرسلت جامعة الفيوم بعض الطلاب لمؤازرة المنتخب المصري في مباراته الحاسمة اليوم وتحقيق حلم الوصول للمونديال.
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