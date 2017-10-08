تخصيص 11 شاشة عرض عملاقة لمباراة مصر في السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

تخصص محافظة السويس، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة وإدارات الأحياء، 5 شاشات عرض ضخمة، لمتابعة مباراة مصر والـكـونغـو التي تقام باستاد سـتـاد بــرج الـعـرب فـي إطار تصفيات كأس العالم لكرة القدم.

ودعا اللواء أحمد حامد محافظ السويس، المواطنين للمشاركة في مشاهدة المباراة من خلال شاشات العرض الضخمة التي تجهيزها بالأحياء الخمسة.

وقال الكابتن سعيد محمد، مدير الشباب والرياضة في السويس، إن المديرية نسقت مع الأحياء على اختيار الأماكن بحيث تستوعب أكبر عدد من المقاعد، وتتسع للألاف الأشخاص.

وأضاف الكابتن سعيد محمد، سيتم استغلال شاشة عرض ضخمة كبيرة بالكورنيش، ليشاهد أهالي حي السويس المباراة، أما في حي الأربعين فسوف يتم وضع الشاشة بحديقة الايمان، وفى حي فيصل ستكون بحديقة الخالدين المجاورة للحي.

بينما تم اختيار حديقة التوفيقية بحي عتاقة، كون تلك المنطقة أكثر ضواحي الحي ازدحاما، بينما في حي الجناين، سيتم وضع شاشة عرض على بالمنطقة الخلفية للوحدة المحلية لقرية عامر.

وأضاف أنه بالإضافة إلى شاشات العرض بالحدائق المفتوحة، فإن مراكز الشباب تنظم أيضًا شاشات عرض حيث يستضيف مركز شباب التوفيق بحي عتاقة الأهالي، وفي حي الأربعين الأكثر كثافة سكانية فتوفر مراكز شباب المدينة، والمثلث وملعب سليم الحي شاشات عرض.

وينظم أيضًا مركز شباب الجزيرة بحي السويس، شاشة عرض، أما في حي فيصل فيوفر مركز شباب فيصل شاشة عرض، ويجري تجهيز شاشة عرض بمركز شباب كبريت بحي الجناين.