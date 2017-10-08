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شاشات مجانية لعرض مباراة مصر بمراكز شباب المنوفية

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مصراوي Masrawy

شاشات مجانية لعرض مباراة بمراكز شباب المنوفية

12:02 م الأحد 08 أكتوبر 2017

شاشات مجانية لعرض مباراة مصر بمراكز شباب المنوفية

أرشيفية

المنوفية - مروة فاضل:

قال الدكتور هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، إنه سيتم إذاعة مبارة كرة القدم بين منتخبي "مصر- والكونغو" في إطار الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهايات 2018، على شاشات في شوارع مدينة شبين الكوم، أمام الإستاد الرياضي والساحة الشعبية بحي غرب ومركز شباب الحي القبلي وكذا حي شرق شبين الكوم.

وأضاف، أنه سيتم فتح جميع مراكز الشباب على مستوى المحافظة لمشاهدة المباراة مجانًا، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، لإتاحة فرصة أكبر لمتابعة الجماهير من عشاق كرة القدم لمشاهدة المباراة وتشجيع الوطني في طريق حلم الوصول إلي كأس العالم.

وأضاف محافظ المنوفية، أن من حق الجميع التمتع بروح المشاهدة الجماعية وتشجيع المنتخب الوطني وخاصة بين جموع الشباب، متمنيًا التوفيق للمنتخب القومي واسعاد الجماهير المصرية والوصول لكأس العالم.

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