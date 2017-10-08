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تأجيل طعن متهمي "أحداث ميدان الشهداء بحلوان" لـ 17 أكتوبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل طعن متهمي "أحداث ميدان الشهداء بحلوان" لـ 17 أكتوبر

12:17 م الأحد 08 أكتوبر 2017

أرشيفية

كتب- طارق سمير:

أجلت محكمة النقض، اليوم الأحد، طعن متهمي "أحداث ميدان الشهداء بحلوان" على الأحكام الصادرة بحقهم بالحبس ما بين 10 إلى 15 سنة، لجلسة 17 أكتوبر المقبل.

كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، قضت في 17 أبريل 2016، بالسجن المشدد 10 سنوات لـ 7 متهمين منهم عضو مجلس شعب سابق، والسجن 15 سنة لـ 9 متهمين غيابيا، على خلفية اتهامهم بأحداث العنف التي وقعت بميدان الشهداء بحلوان عقب فض اعتصام رابعة العدوية.

ووجهت النيابة إلى المتهمين عدة اتهامات من بينها: استعراض القوة، والتلويح بالعنف وحيازة أسلحة غير مرخصة، ومقاومة السلطات وتكدير السلم العام، فضلًا عن الانضمام إلى جماعة إرهابية.

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