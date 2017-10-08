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تأجيل دعوى وقف عرض مسلسل الجماعة 2 لـ 26 نوفمبر كتب -محمود الشوربجي: أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد

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مصراوي Masrawy

تأجيل دعوى وقف عرض مسلسل الجماعة 2 لـ 26 نوفمبر كتب -محمود الشوربجي: أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد

12:15 م الأحد 08 أكتوبر 2017

تأجيل دعوى وقف عرض مسلسل الجماعة 2 لـ 26 نوفمبر كتب -محمود الشوربجي: أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد

كتب -محمود الشوربجي:

أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الأحد، نظر الدعوى المطالبة بوقف عرض مسلسل الجماعة 2 المذاع على فضائية ON E إلى جلسة 26 نوفمبر المقبل.

اختصمت الدعوى رقم 51160 لسنة 71 قضائية، كلا من قناة ON E، والهيئة العامة للاستثمار والمجلس الأعلى للإعلام.

وقالت الدعوى إن الأصوات بدأت تهاجم هذا المسلسل، حيث اتهم البعض مؤلفه بتزييف التاريخ، وآخرون يرون أن ذات المؤلف قدم الإخوان في صورة يمكن أن تجلب لهم التعاطف، ويرى فريق ثالث أن الجزء الأول بقدر ما ينتقد الإخوان فهو يقدمهم كجماعة سياسية، وهو ما يشير إلى عدة أمور منها أن أنصار التيارات السياسية يتعاملون مع تاريخ زعمائهم من منظور الانحياز وغالبًا من حكايات وحواديت سياسية، وليس تاريخيًا ولهذا يبدي هؤلاء صدمة عندما يكتشفون رواية أخرى.

وأضافت: "قيل إن مسلسل الجماعة 2، تعمد تشويه وتزييف التاريخ، حيث إن مؤلفه الكاتب وحيد حامد، لديه إصرار عجيب على أن ما سرده في مسلسله هو الحقيقة المطلقة، وأنه قد استوثق بشكل علمي بكل حرف قد كتبه، ويرد على ذلك البعض بأنه قد جانبه الصواب وارتكب خطيئة في حق تاريخ الوطنية المصرية، وقدم خدمة جليلة للإخوان".

أشارت إلى أن كافة المعلومات التي ذكرت في المسلسل ليس لها أصل تاريخي سوى في كتب قادة ومؤرخي الإخوان، وأن مؤلف هذا المسلسل استند لأحد هؤلاء المؤرخين المعروفين بانتمائهم أو إعجابهم أو تعاطفهم مع مشروع تلك الجماعة الضالة.

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  • تأجيل دعوى وقف عرض مسلسل الجماعة 2 لـ 26 نوفمبر كتب -محمود الشوربجي: أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدأخبار

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مصراوي Masrawy

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