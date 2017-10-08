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بدء العمل بمكتبي تلقي شكاوى المواطنين بقطاعي حقوق الإنسان والتفتيش في العباسية

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مصراوي Masrawy

بدء العمل بمكتبي تلقي شكاوى المواطنين بقطاعي حقوق الإنسان والتفتيش في العباسية

12:09 م الأحد 08 أكتوبر 2017

بدء العمل بمكتبي تلقي شكاوى المواطنين بقطاعي حقوق الإنسان والتفتيش في العباسية

وزارة الداخلية

كتب- علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية بدء العمل اليوم بمكتبي تلقي شكاوى المواطنين بقطاعي حقوق الإنسان والتفتيش والرقابة بمقر معهد التنمية البشرية بأكاديمية الشرطة القديمة بالعباسية.

وأوضحت وزارة الداخلية أن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على التيسير على المواطنين بما يتفق مع منهج العمل داخل كافة قطاعات الوزارة الذى يعلى قيم ومفاهيم حقوق الإنسان.. فضلا عن توفير الأماكن الملائمة لاستقبال المواطنين وتوفير اللوحات الإرشادية اللازمة في هذا الشأن.

كانت قد تم نقل مكتبي تلقى شكاوى المواطنين التابعين لقطاعي (حقوق الإنسان – التفتيش والرقابة) إلى مقر معهد التنمية البشرية بأكاديمية الشرطة القديمة بالعباسية وبدأ العمل بهما ابتداء من يوم الأحد الموافق 8 /10 /2017م.

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