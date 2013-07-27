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الحلقة (15) من "الكبير أوي": اتهام "الكبير" وزوجته بخطف "جوني"

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الحلقة (15) من "الكبير أوي": اتهام "الكبير" وزوجته بخطف "جوني" الحلقة (15) من "الكبير أوي": اتهام "الكبير" وزوجته بخطف "جوني"

كتب : سهيلة حامد منذ 27 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة (15) من مسلسل "الكبير أوي" اختفاء "جوني"، وبدأ منزل الكبير رحلة البحث عليه.

ألقى المأمور الاتهامات على عائلة الكبير وأصدقاءه، بدلائل ساخرة، حيث اتهم "هجرس" بخطف جوني لأنه كان يريد حذاءه في حين رفض جوني، كما اتهم هدية زوجة الكبير، وأشرف وفزاع، بأنهم قاموا بخطفه لقتله.

اتهم الضابط، "الكبير" في قتل "جوني" منعا لمنافسته في الميراث.

وفي ذلك الوقت دخل "جوني" بهدوء إلى المنزل الكبير، فأصابهم الدهشة، والذي أكد أنه خرج من المنزل وأغلق هاتفه.

يذكر أن "الكبير أوي" من بطولة أحمد مكي ودنيا سمير غانم وهشام إسماعيل.

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