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حبس شخص 15 يومًا بتهمة التعدي على حرس مكتب النائب العام

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مصراوي Masrawy

حبس شخص 15 يومًا بتهمة التعدي على حرس مكتب النائب العام

12:02 م الأحد 08 أكتوبر 2017

حبس شخص 15 يومًا بتهمة التعدي على حرس مكتب النائب العام

كتب - محمود السعيد:

أمرت نيابة شمال القاهرة، بحبس شخص 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالتعدي على حرس مكتب النائب العام، بدار القضاء العالي في وسط القاهرة.

ألقت قوات الحراسة المكلفة بتأمين مكتب النائب العام بدار القضاء العالي، القبض على مواطن تعدى على أفراد الحراسة، بالسب والشتم، لاعتراضه على الخضوع لإجراءات التفتيش المشددة.

وقال مصدران أمنيان بمديرية أمن القاهرة، وإدارة حراسة مبنى دار القضاء العالي، لمصراوي مساء اليوم الأربعاء؛ إن المتهم " مؤمن.م"، 59 سنة، مقيم بعين شمس، صاح إثر مطالبة أفراد الأمن لإخضاعه للتفتيش. ووجه المتهم ألفاظ تحمل استياء من الأوضاع السياسية والأمنية، وتعدى على أفراد الحراسة بالسب مطالبًا إياهم بسرعة إدخاله لمقابلة النائب العام شخصيًا - بحسب المصدران.

وأوضح المصدران، أن المتهم قال لقوات الأمن أثناء اقتياده إلى النيابة العامة للتحقيق، أنه كان يشرع في دخول المبنى لمقابلة المستشار نبيل صادق النائب العام لتقديم بلاغ ضد شقيقه.

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مصراوي Masrawy

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