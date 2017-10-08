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التمثيل عذاب ومراتي الجاية مصرية.. 6 تصريحات جريئة لـ«أحمد فلوكس»

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"فلوكس"، الاسم الذي اشتهر به الفنان "أحمد فاروق توفيق"، نجل الفنان الكبير فاروق فلوكس، والذي اتجه إلى التمثيل الذي أحبه منذ طفولته، لم يعتمد على علاقات والده بالوسط الفني بل حاول شق طريقه بنفسه وشارك في عدة أعمال درامية آخرها "الأب الروحي"، حل فلوكس أمس السبت، ضيفًا ببرنامج "بيومي أفندي" على فضائية "" فأدلى بعدد من التصريحات المثيرة التي نستعرض أبرزها فيما يلي..

1- سر لقب «فلوكس»

قال أحمد فلوكس إن قصة اسم والده ترجع لأيام دراسته الجامعية، موضحًا أن لقب "فلوكس" ليس في اسمه، فوالده أقحمه عليهم، لافتًا إلى أن اسمه الأصلي "فاروق توفيق صالح مبارك أبو الليل".

وأضاف أن والده الفنان فاروق فلوكس كان مهندسًا ودائم ارتداء "الكاسكيت"، ولا يتخلى عنها أبدًا، وفي أثناء رحلة مع أصدقائه خلعوها له، فغضب الفنان، فأراد صديقه "بروزته في لقب"، فقال له: "أنت راجل فلوكس"، فالتصق الاسم به من يومها.

2-  معهد الفنون المسرحية

أوضح الفنان أحمد فلوكس أنه رسب في اختبار معهد الفنون المسرحية، قائلًا: "رفضت استغلال اسم والدي فاروق فلوكس لدخول معهد الفنون المسرحية، بعد ما سقطت فيه"، وأضاف أن والده رفض التوسط له للالتحاق بالمعهد، وأصر على تربيته على مبدأ الاعتماد على النفس، خاصة بعد المرحلة الجامعية.

3- التمثيل عذاب

أكد الفنان فلوكس إنه لا يرفض دخول أحد أبنائه مجال التمثيل، وقال عن مهنة الفن: "التمثيل ده عذاب نفسي وجسماني وإجهاد، والناس فاكرة إننا في رفاهية".

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4- زوجتي القادمة مصرية

أوضح الفنان أحمد فلوكس أن والدته تركية، وأم ابنه ليست مصرية، وقال مازحًا: "بس اللي جاية هتبقى مصرية إن شاء الله، المصري مابيتغيرش".

5- الأب الروحي

تحدث الفنان "أحمد فلوكس" عن مشاركته في مسلسل الأب الروحي، موضحًا أنه بكى بسبب رد فعل الجمهور عن دوره في المسلسل، وقال: "فرحت عشان لقيت تقدير لتعبي ومجهودي في المسلسل"، وأضاف: "احتمالات ظهوري في الجزء الثاني من مسلسل الأب الروحي ممكنة".

6- الإمارات

أوضح الفنان "أحمد فلوكس" أنه يسافر كثيرًا إلى الإمارات، وقال: "أتنقل في العيش بين والإمارات بسبب وجود ابني الوحيد هناك"، مؤكدا أن شعب الإمارات محترم ومحب للجميع، ويشبه الشعب المصري في الكثير من الأمور.

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