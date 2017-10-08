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ميلان يرصد 80 مليون يورو لضم أجويرو

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ميلان يرصد 80 مليون يورو لضم أجويرو ميلان يرصد 80 مليون يورو لضم أجويرو

التحرير

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كشفت صحيفة «ذا صن» البريطانية، عن رغبة نادي ميلان الإيطالي في الظفر بخدمات مهاجم مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو، مقابل 80 مليون إسترليني.

وكان من المنتظر أن يتعاقد ميلان مع أجويرو في الميركاتو الماضي، في حال ضم جوارديولا أليكسيس سانشيز، من صفوف آرسنال إلا أن فشل تلك الصفقة أخر رحيل اللاعب الأرجنتيني لصفوف الروسونيري.

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ومن المنتظر أن يتوجه مانشستر سيتي من جديد للتفاوض مع آرسنال على ضم سانشيز في الميركاتو الشتوي المقبل، ولذلك يسعى ميلان لإنهاء صفقة أجويرو في نفس التوقيت.

يذكر أن مانشستر سيتي، يرغب في ضم سانشيز مقابل 25 مليون إسترليني فقط في ظل انتهاء عقده مع المدفعجية بعد 6 أشهر، وسيكون آرسنال مجبر على الموافقة حتى لا يرحل المهاجم التشيلي بالمجان.

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التحرير

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