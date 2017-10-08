هاينكس.. لويس أراجونيس بايرن ميونيخ

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عين بايرن ميونيخ يوب هاينكس منذ أيام مديرًا فنيًا للفريق خلفًا للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي وهو ما يعيد إلى الأذهان ملك التكتيك في الكرة الإسبانية المدرب الراحل لويس أراجونيس، حسبما أوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

ويتولى هاينكس المسؤولية الفنية لبايرن ميونيخ للمرة الرابعة في مسيرته وهو نفس الأمر الذي حدث من قبل مع أراجونيس الذي تولى تدريب أتلتيكو مدريد في 4 مناسبات سابقة مما أدى إلى طفرة كروية في الكرة الإسبانية بقيادتها للتتويج بلقب يورو 2008 في سويسرا والنمسا.

وتولي أراجونيس تدريب أتلتيكو مدريد في الفترة ما بين عامي 1974 و1980، وذلك عقب خسارته نهائي بطولة أوروبا للأندية البطلة مباشرة أمام بايرن ميونيخ، ومن ثم درب الفريق مجددًا في الفترة ما بين عامي 1982 و1987، قبل أن يعود مجددًا لتدريب الفريق في الفترة ما بين عامي 1991 و1993، وتولى تدريب الروخيبلانكوس للمرة الأخيرة في الفترة ما بين عامي 2001 و2003.

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كان أراجونيس في كل مرة يعود فيها لتدريب أتلتيكو مدريد بمثابة المفتاح السحري لإعادة الروخيبلانكوس لفرق الصفوة، حيث توج مع الفريق في فتراته الأربع بثلاثة ألقاب في كأس ملك إسبانيا ولقب في الدوري الإسباني وآخر في السوبر الإسباني

ويذكر أن هاينكس تولى تدريب بايرن ميونيخ للمرة الأولى في الفترة ما بين عامي 1987 و1991، ومن ثم تولى تدريب العملاق البافاري لعام واحد في عام 2009 قبل أن يشرف على تدريبه في الفترة ما بين عامي 2011 و2013 عندما توج بالثلاثية التاريخية في موسمه الأخير.