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بولندا تسعى لحجز مقعدها في المونديال.. وألمانيا وإنجلترا في مواجهات تحصيل حاصل

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بولندا تسعى لحجز مقعدها في المونديال.. وألمانيا وإنجلترا في مواجهات تحصيل حاصل بولندا تسعى لحجز مقعدها في المونديال.. وألمانيا وإنجلترا في مواجهات تحصيل حاصل

التحرير

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تنطلق اليوم مباريات الجولة الأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2018، وذلك بعد أن ضمنت منتخبات ألمانيا وإنجلترا وإسبانيا وبلجيكا تأهلها رسميًا إلى الصيف المقبل.

وستكون ضربة البداية من المجموعة السادسة التي حسمت إنجلترا بطاقة العبور منها إلى المونديال من خلال تصدرها برصيد 23 نقطة.

ولا تزال ورقة العبور إلى الملحق حائرة بين 3 منتخبات هي أسكتلندا الثانية برصيد 17 نقطة وسلوفاكيا الثالثة برصيد 15 نقطة وسلوفينيا الرابعة برصيد 14 نقطة.

وترحل أسكتلندا في مواجهة صعبة للغاية لمواجهة سلوفينيا، بينما تستقبل سلوفاكيا نظيرتها مالطة وتأمل في تحقيق الفوز مع تعثر أسكتلندا أمام سلوفينيا بأي نتيجة سواء بالخسارة أو حتى التعادل نظرًا لتفوقها في فارق الأهداف.

بينما ترحل إنجلترا لمواجهة ليتوانيا في مباراة تحصيل حاصل لرجال جاريث ساوثجيت بعد ضمان التأهل بالفعل إلى المونديال.

وفي المجموعة الخامسة تتصدر بولندا برصيد 22 نقطة وضمنت على أقل تقدير الوصول إلى الملحق، بينما تحتاج إلى نقطة واحدة فقط لضمان التأهل رسميا إلى المونديال.

وتحتل الدنمارك المركز الثاني برصيد 19 نقطة مقابل 19 نقطة لمونتينجرو في المركز الثالث.

وتواجه بولندا نظيرتها مونتينجرو في مباراة تبدو في المتناول لرفاق روبرت ليفاندوفسكي الباحثين عن العودة للمشاركة في المونديال من جديد، بعد آخر مشاركة في نسخة ألمانيا 2006.

وفي المجموعة الثالثة حسمت الأمور تمامًا، حيث ضمنت ألمانيا التأهل إلى المونديال بتصدرها المجموعة برصيد 27 نقطة، بينما ستتأهل أيرلندا الشمالية للملحق باحتلالها المركز الثاني برصيد 19 نقطة.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم في التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال:

شاهد أيضا

سلوفاكيا- مالطا  الساعة 18:00

الدنمارك- رومانيا  الساعة 18:00

سلوفينيا- أسكتلندا  الساعة 18:00

كازاخستان- أرمينيا  الساعة 18:00

ليتوانيا- إنجلترا  الساعة 18:00

بولندا- مونتينجرو  الساعة 18:00

النرويج- أيرلندا الشمالية  الساعة 20:45

ألمانيا- أذربيجان  الساعة 20:45

التشيك- سان مارينو  الساعة 20:45

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التحرير

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