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الصحة: ضبط مخزنين للأدوية المغشوشة والمهربة بمدينة نصر

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مصراوي Masrawy

الصحة: ضبط مخزنين للأدوية المغشوشة والمهربة بمدينة نصر

11:55 ص الأحد 08 أكتوبر 2017

الصحة: ضبط مخزنين للأدوية المغشوشة والمهربة بمدينة نصر

القاهرة- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة في الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بالتنسيق مع مباحث بضبط مخزنين للأدوية المهربة ومجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة بمدينة نصر، وذلك في الأول من أكتوبر الجاري.

وأوضحت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة في تصريح لها، أنه في المخزن الأول تم ضبط 86 عبوة من دواء Bronchicum S و145 قلم أنسولين نوفومكس Flexpen، مهربة ومجهولة المصدر، حيث تم تحرير محضر بالواقعة قيد برقم 23792 إداري قسم مدينة نصر أول لسنة 2017، للعرض على النيابة العامة المختصة لاتخاذ اللازم بشأن المخالفات المضبوطة.

كما تم ضبط 102 عبوة أدوية ومنشطات جنسية مهربة وغير مصرح بتداولها بالسوق المحلية ومجهولة المصدر بالمخزن الثاني، وتم تحرير محضر بالواقعة قيد برقم 52712 جنح قسم مدينة نصر أول لسنة 2017 للعرض على النيابة العامة المختصة لاتخاذ اللازم بشأن المخالفات المضبوطة.

في سياق متصل، أشارت "زيادة" إلى أنه تم تحرير 8 ألاف و239 محضرا بمعرفة التفتيش الصيدلي على مستوى الجمهورية وذلك منذ بداية العام وحتى منتصف أغسطس الماضي، تضمنت 7 ألاف و861 محضر مزاولة مهنة بدون ترخيص تم تحريرها لصيدليات لعدم وجود صيدلي أو مدير مسئول وتدار بواسطة عمال، و300 محضر تم تحريرها لصيدليات مخالفة تحوي أدوية مهربة ومغشوشة ومجهولة المصدر، بالإضافة إلى 78 محضرا تم تحريرها لمؤسسات صيدلية لاحتوائها على أدوية محظور بيعها بالصيدليات، لافتة إلى أنه تم صدور 1115 قرار غلق إداري لصيدليات مخالفة نتيجة ضبط مخالفات جسيمة بها خلال ذات الفترة السابقة.

من جانبه، أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة ماضية في دورها الحيوي من خلال الحملات المستمرة للتفتيش الصيدلي والرقابة المكثفة على السوق الدوائي في كافة محافظات الجمهورية.

وشدد مجاهد أن الوزارة ستضرب بيد من حديد على أيدي المخالفين والمهربين في سوق الدواء، حرصا على سلامة وصحة المواطن المصري.

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