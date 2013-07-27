الحلقة (14) من "الشك": "عوني القص" ينشر عقد زواج "سامية" العرفي من "قاصد خير" على العاملين بمدرستها

كتب : محمد أبوضيف منذ 22 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة 14 من مسلسل "الشك" اكتشاف سامية خيانة سعاد، وتعاونها مع وسيلة في عملية تزوير توقيعها على استلام ثورة قاصد خير.

وشهدت الحلقة، قيام عوني القص بتوزيع ورقة الزواج العرفي لسامية من قاصد خير على العاملين في المدرسة التي تقوم بإدراتها بإيعاز من فايق غالب، محامي وسيلة، وهو ما تسبب في إحراج سامية ومغادرتها المدرسة فورا.

وعرض مجاهد زوج سمر على أم ربيع الزواج، طمعا في أموالها، كما نفذ رجال البلطجي عوني القص مخطط بإيعاز من فايق غالب، لعقد قران زوج وسيلة على صديقه له، لتسليم عقد القران لوسيلة للإيقاع بينهما.

يشارك فى بطولة العمل كل من رغدة ومي عز الدين وحسين فهمي وصابرين ومكسيم خليل ونضال الشافعي وريم البارودي وأحمد عصام وكريم أبو زيد وهبة مجدي، وهو قصة وسيناريو وحوار أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد النقلي.