بالصور- ملكة جمال روسيا التي أُختيرت سفيراً رسمياً لكأس العالم 2018

كتبت- ميرا ماهر:

أختيرت "فيكتوريا لوبيريفا"، ملكة جمال روسيا السابقة، لتمثل الدولة المضيفة في بطولة كأس العالم لعام 2018.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أنه وقع الاختيار على لوبيريفا، 33 سنة، لتكون السفير الرسمي لحملة الترويج للسياحة الروسية في كأس العالم المقام في روسيا.

بدأت ملكة جمال روسيا السابقة بالدعوة للحدث بنشر بعض صور "السيلفي" لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وهي تقف في ملعب "سبارتاك" بموسكو.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنه لطالما عرفت روسيا بالشغب، لذلك اهتم منظمو مدينة "روستوف" المضيفة، بإظهار الجانب المشرق لاستعداداتهم لهذا الحدث الكبير.

تعتقد "لوبيريفا" أن البطولة تتيح الفرصة لوطنها لإظهار جانباً مختلفاً للعالم.

وقالت: " نريد أن نظهر الوجه الودي، المبتسم من روسيا، وهو أمر مهم حقا بالنسبة لنا".

تستعد روسيا لاستقبال الفرق المؤهلة لنهايات كأس العالم 2018 على ملعب "لوزنيكي" في موسكو.