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ضبط7782 مخالفة مرورية متنوعة في حملة مكبرة بالجيزة

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مصراوي Masrawy

ضبط7782 مخالفة مرورية متنوعة في حملة مكبرة بالجيزة

11:48 ص الأحد 08 أكتوبر 2017

ضبط7782 مخالفة مرورية متنوعة في حملة مكبرة بالجيزة

أرشيفية

كتب- علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عدة حملات أمنية على الطرق والمحاور الرئيسية، تنفيذًا لتعليمات اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بتكثيف الحملات لفرض السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة صور الخروج على قانون المرور، وتحقيق الانضباط المروري بالشوارع والميادين.

وأسفرت الحملة التي قادها ضباط الإدارة على مدار الـ24 ساعة المنقضية، عن ضبط7782 مخالفة متنوعة شملت: "انتظار خاطئ، بدون رخصة تسيير، بدون رخصة قيادة، رادار، حملة مطالع ومنازل الكباري، نموذج 125، صلاحية فنية، دخان كثيف، حجز توك توك، عدم تشميع الحمولة، حمولة زائدة، والسير يسار الطريق، التحدث في المحمول، عدم صلاحية الأنوار للسيارات، استخدام حزام الأمان، عدم صلاحية إطارات السيارات، متنوع، وحجز سيارة".

وحرر محضر عن كل واقعة على حدة، وأمر اللواء هشام العراقي بإحالة الوقائع للنيابات المختصة.

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