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تأجيل استئناف النيابة على براءة 4 أعضاء بـ"أولتراس أهلاوي" لجلسة 14 أكتوبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل استئناف النيابة على براءة 4 أعضاء بـ"أولتراس أهلاوي" لجلسة 14 أكتوبر

11:47 ص الأحد 08 أكتوبر 2017

أولتراس أهلاوي

كتب – محمود السعيد:

قررت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، اليوم الأحد، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة على براءة 4 متهمين من المنتمين لرابطة "أولتراس أهلاوي" على خلفية اتهامهم بالتحريض على التظاهر فى إحياءً ذكرى مذبحة بورسعيد فبراير الماضي، لجلسة 14 أكتوبر، للإعلان.

كانت محكمة جنح قصر النيل، قضت في وقت سابق، ببراءة 4 متهمين مما نسب إليهم من اتهامات، وقدمت النيابة العامة استئنافًا على حكم المحكمة.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون "أولتراس أهلاوي"، والترويج بالقول والعلانية لهذه الجماعة وحيازة مفرقعات دون الحصول على ترخيص بذلك، والتحريض على التظاهر يوم ذكرى مذبحة بورسعيد.

كانت مباحث غرب القاهرة ألقت القبض على المتهمين في يناير الماضي، بناءً على قرار صادر عن النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم على خلفية تحريات الأمن الوطنى التي أكدت تخطيط الشباب للتجمهر والتظاهر لإحياءً ذكرى مذبحة بورسعيد، وتخطيطهم لارتكاب أعمال عنف، وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.

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