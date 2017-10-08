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231 مركز شباب ونادي تعرض مباراة مصر والكونغو بأسوان

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مصراوي Masrawy

231 مركز شباب ونادي تعرض مباراة والكونغو بأسوان

11:49 ص الأحد 08 أكتوبر 2017

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بالصور.. الانتهاء من الجنية الأولى للقطن في الإسماعيلية

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أسوان - إيهاب عمران:

قال هاني رشدي وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، إن 193 مركز شباب و38 نادي ستقوم بعرض مبارة كرة القدم اليوم بين المصري، ومنتخب الكونغو في المباراة المصيرية في تصفيات ، الليلة، كما سيتم تركيب 3 شاشات عملاقة لعرض المبارة في ساحات المدينة وبدر وقدري عثمان.

وأضاف رشدي، أن المديرية قامت بالتأكيد والتنبيه على مسؤلي مراكز الشباب والأندية لفتح المنشآت الرياضية والأندية ومركز الشباب أمام الجماهير قبل المبارة بساعتين لاستقبال جماهير ومشجعي المنتخب المصري لمتابعة المبارة، ومتابعة احتفالاتهم بفوز مصر وصعودها لكأس العالم، كما ستقوم المديرية بتوزيع أعلام مصر على المشجعين.

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