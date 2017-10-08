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مجهولون يسرقون سور كورنيش النيل بدمياط

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مصراوي Masrawy

مجهولون يسرقون سور كورنيش النيل بدمياط

11:47 ص الأحد 08 أكتوبر 2017

مجهولون يسرقون سور كورنيش النيل بدمياط

عملية التصليح

دمياط – محمد إبراهيم:

سرق مجهولون قطع حديدية من سور كورنيش النيل بدمياط، عند مدخل الكوبري المعدني بالقرب من سوق السمك "القنطرة"، في الوقت الذي طالب فيه عدد من الأهالي الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه بتكثيف التواجد الأمني في هذه المنطقة التي تعد من أهم أحياء المحافظة.

ووجه المحافظ، اللواء هشام عثمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد سارقي حديد سور كورنيش النيل، وقال في بيان له مساء السبت "يجب أن يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه سرقة الممتلكات العامة".

والتقطت كاميرات المراقبة الموجودة بأحد المحلات بالمنطقة مشاهد للمتورطين في الواقعة، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبطهم وتقديمهم للمحاكمة، في الوقت الذي انتهى مسئولوالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط من تنفيذ أعمال السور الحديدي الموجود بكورنيش النيل حفاظا على سلامة المواطنين.

يأتى ذلك استجابة لشكوى أحد المواطنين الذى تقدم بشكوى إلى محافظ دمياط يطالب فيها بإعادة صيانة السور تخوفا من دخول طلاب المدارس منه إلى مجرى مياه النيل.

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