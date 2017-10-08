رويترز: هيئة قناة السويس تطلب قرضًا بـ300 مليون يورو لشراء حفارين

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طالبت هيئة قناة السويس قرضًا قيمته 300 مليون يورور من البنك الأهلي وبنك مصر لتمويل شراء حفارين جديدين.

مصدران مصرفيان كبيران، أكدا اليوم الأحد لـ"رويترز"، أن البنك الأهلي المصري وبنك مصر يعدان حاليًا مذكرة الشروط المتعلقة بالقرض.

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كانت هيئة قناة السويس وقعت عقدًا الأسبوع الماضي مع شركة "آى.اتش.سي" الهولندية لبناء وتوريد حفارين تقدر قيمتهما بنحو 300 مليون يورو.

جدير بالذكر أن إيرادات مصر من قناة السويس ارتفعت بشكل طفيف في التسعة أشهر الأولى من السنة الحالية، حيث بلغت 3.9 مليار دولار مقارنة مع 3.8 مليار دولار قبل عام.