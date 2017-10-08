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المعارضة السورية تعتزم تشكيل حكومة وحل هيئة تحرير الشام

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مصراوي Masrawy

المعارضة السورية تعتزم تشكيل حكومة وحل هيئة تحرير الشام

11:54 ص الأحد 08 أكتوبر 2017

المعارضة السورية تعتزم تشكيل حكومة وحل هيئة تحرير الشام

حلب (د ب أ)
أفاد مصدر رفيع المستوى في المعارضة السورية بأن اجتماعات مكثفة تعقد اليوم الأحد لتشكيل حكومة الداخل برئاسة الدكتور محمد الشيخ وإعلان وزارة دفاع في المناطق المحررة بعيدا عن الفصائلية.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن "هناك توجها لحل هيئة تحرير الشام، وأن الجناح المعتدل في الهيئة موافق على ذلك وتبنى علم الثورة في الفترة المقبلة ".

يشار إلى أن التي سوف يعلن عنها اليوم جاءت بعد عقد المؤتمر السوري العام في بلدة باب الهوى والذي شاركت به عدة فصائل ثورية ومستقلين .

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