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التحالف الدولي: 2000 مقاتل داعشي على الحدود السورية العراقية

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مصراوي Masrawy

التحالف الدولي: 2000 مقاتل داعشي على الحدود السورية العراقية

11:52 ص الأحد 08 أكتوبر 2017

التحالف الدولي: 2000 مقاتل داعشي على الحدود السورية العراقية

واشنطن (أ ش أ)
قال التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، إن المعركة الحاسمة ضد داعش ستكون على الحدود العراقية السورية، مشيرا إلى أن نحو ألفي مقاتل من التنظيم لا يزالون في هذه المناطق.

وذكرالتحالف، في بيان أوردته قناة (العربية الحدث) ، اليوم الأحد أن المعركة الحقيقية الآن هي محاربة خلايا نائمة لتنظيم داعش لا تزال تشن هجمات مفاجئة في مناطق عراقية تمت استعادتها منذ أشهر.

وجاء هذا الإعلان عقب طرد القوات العراقية عناصر التنظيم من منطقة الحويجة شمال العراق.

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