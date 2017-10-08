رئيس وزراء إسبانيا يرفض التفاوض حول استفتاء كتالونيا

مدريد (أ ش أ)

أبدى رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي اليوم الأحد رفضه للتفاوض من أجل حل الأزمة الانفصالية في إقليم كتالونيا ذاتي الحكم، معللا ذلك بأن "وحدة أسبانيا غير قابلة للتفاوض" وأن "الابتزاز لا يمكن أن يساهم في بناء أي شيء".

ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية (افي) عن راخوي قوله "إنه بدون العودة للشرعية بالتأكيد لن أتفاوض"، مؤكدا أنه سيمنع أن يأخذ إعلان استقلال إقليم كتالونيا شكلا واقعيا"، مرددا "أن إسبانيا ستظل أسبانيا".

وقال راخوي إن حكومة كتالونيا "تعلم جيدا" أنه "لا يمكن التفاوض بشأن وحدة إسبانيا" التي اعتبرها مسألة "غير قابلة للتفاوض ولا الوساطة"، مؤكدا أن بلاده "لن يجرى تقسيمها إطلاقا"، وأن مدريد ستستخدم "جميع الأدوات التي تسمح بها الشرعية" لمنع حدوث ذلك.

وقال إن "الحكومة ستتخذ القرارات التي يتعين عليها اتخاذها في الوقت المناسب"، مبرزا أن "المسؤول عن اتخاذ القرار يجب أن يفعل ذلك بحرص وبوعي لعواقب القرار الذي سيجرى اتخاذه".

ولم يستبعد راخوي خيار تطبيق المادة رقم 155 من الدستور الإسباني التي تعطي الحكومة الإسبانية، بعد الحصول على دعم برلماني بأغلبية مطلقة، حرية اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات لمواجهة تصرف حكومة أي إقليم من أقاليم الحكم الذاتي بشكل يضر المصالح العليا للبلاد.

وفي هذا الإطار، قال رئيس الحكومة إنه لا يستبعد تطبيق المادة المشار إليها لأن القانون يسمح بذلك، لكنه استطرد أنه يجب اعتمادها في "الوقت المناسب".

وعلى الرغم من ذلك، أشار إلى أنه لا يفضل اتخاذ "إجراءات جذرية"، بل يعول على أن تحدث "تصحيحات" من جانب كتالونيا.