أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

الحلقة (15) من "الشك": "وسيلة" تتفق مع صديقتها لتصوير شقيقتها "سمر" عارية لمساومتها

Google+ Print
الحلقة (15) من "الشك": "وسيلة" تتفق مع صديقتها لتصوير شقيقتها "سمر" عارية لمساومتها الحلقة (15) من "الشك": "وسيلة" تتفق مع صديقتها لتصوير شقيقتها "سمر" عارية لمساومتها

كتب : محمد أبوضيف منذ 15 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة "15" من مسلسل "الشك"، قيام وسيلة بإيعاز من المحامي فايق غالب، بالاتفاق مع أحد صديقاتها بتصوير شقيقتها "سمر" عارية، لمساوتها على مليون جنيه، حتى تلجأ سمر لوسيلة، وتحتاج مساعدتها.

ويكتشف زوج وسيلة المخطط الذي دبره المحامي فايق غالب وبتنفيذ رجال عوني القص، كما يعقد مجاهد زوج سمر قرانه على أم ربيع، وعند اكتشاف سمر، ونشوب مشاجرة بينها وبين أم ربيع، يضطر مجاهد لتطليق سمر لإرضاء أم ربيع.

يشارك في بطولة العمل كل من رغدة ومي عز الدين وحسين فهمي وصابرين ومكسيم خليل ونضال الشافعي وريم البارودي وأحمد عصام وكريم أبو زيد وهبة مجدي، وهو قصة وسيناريو وحوار أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد النقلي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة