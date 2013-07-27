الحلقة (15) من "الشك": "وسيلة" تتفق مع صديقتها لتصوير شقيقتها "سمر" عارية لمساومتها

كتب : محمد أبوضيف منذ 15 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة "15" من مسلسل "الشك"، قيام وسيلة بإيعاز من المحامي فايق غالب، بالاتفاق مع أحد صديقاتها بتصوير شقيقتها "سمر" عارية، لمساوتها على مليون جنيه، حتى تلجأ سمر لوسيلة، وتحتاج مساعدتها.

ويكتشف زوج وسيلة المخطط الذي دبره المحامي فايق غالب وبتنفيذ رجال عوني القص، كما يعقد مجاهد زوج سمر قرانه على أم ربيع، وعند اكتشاف سمر، ونشوب مشاجرة بينها وبين أم ربيع، يضطر مجاهد لتطليق سمر لإرضاء أم ربيع.

يشارك في بطولة العمل كل من رغدة ومي عز الدين وحسين فهمي وصابرين ومكسيم خليل ونضال الشافعي وريم البارودي وأحمد عصام وكريم أبو زيد وهبة مجدي، وهو قصة وسيناريو وحوار أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد النقلي.