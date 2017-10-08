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مصر تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي في السعودية

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مصراوي Masrawy

تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي في

11:42 ص الأحد 08 أكتوبر 2017

مصر تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي في السعودية

أرشيفية

القاهرة (مصراوي)

أدانت مصر بأشد العبارات، الأحد، الهجوم على نقطة الحراسة التابعة للحرس الملكي السعودي أمام قصر السلام في جدة.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان أصدرته عن خالص تعازيها حكومة وشعبا لأسر المتوفين وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وأكدت الخارجية على تضامن مصر ودعمها الكامل للمملكة العربية السعودية وما تتخذه من إجراءات لوأد مخططات التنظيمات الإرهابية وحماية أمنها والحفاظ على سلامة مواطنيها.

وجددت مصر التأكيد على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي وتضافر جهوده لمكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف.

أعلنت السلطات في السعودية مقتل اثنين من رجال الأمن ومسلح في هجوم وقع بمحيط قصر السلام في مدينة جدة.

وذكر بيان لوزارة الداخلية السعودية أن شخصا يحمل الجنسية السعودية، يدعى منصور العامري (28 عاما)، أطلق النار على نقطة حراسة خارجية تابعة للحرس الملكي الموجودة أمام البوابة الغربية لقصر السلام .

وأسفر الهجوم أيضا عن إصابة 3 جنود آخرين.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الهجوم وقع في الساعة 15:15 بالتوقيت المحلي من يوم السبت.

وذكرت أن قوات الأمن تمكنت من إحباط الهجوم وقتل المسلح.

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