زعيم كوريا الشمالية يرقي أخته
زعيم كوريا الشمالية يرقي أخته
11:37 ص الأحد 08 أكتوبر 2017
لندن (بي بي سي)
ذكرت وسائل الإعلام الكورية الشمالية أن زعيم البلاد كيم جونج أون عين أخته كيم يو جونج عضواً مناوباً في المكتب السياسي لحزب العمال الحاكم في البلاد.
والمكتب السياسي هو أعلى هيئة لصنع القرار ويرأسها الزعيم الكوري الشمالي بنفسه.
وبذلك تحل الأخت البالغة من العمر 30 عاماً محل عمتها كيم كيونج هي التي كان لها دور كبير في اتخاذ القرارات في عهد الزعيم الراحل كيم جونج إيل وهو والد الزعيم الحالي للبلاد.
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