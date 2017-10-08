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مصادر: الجيش التركي يشتبك مع هيئة تحرير الشام في ريف إدلب

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مصراوي Masrawy

مصادر: الجيش التركي يشتبك مع هيئة تحرير الشام في ريف إدلب

11:34 ص الأحد 08 أكتوبر 2017

مصادر: الجيش التركي يشتبك مع هيئة تحرير الشام في ريف إدلب

المعارضة السورية

حلب (د ب أ)
قالت مصادر في المعارضة السورية إن اشتباكات وقعت صباح اليوم الأحد بين قوات تركية وعناصر من هيئة تحرير الشام بريف إدلب على الحدود السورية التركية.

وأكدت المصادر، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن "عددا من القذائف سقطت قرب معبر باب الهوى على الحدود السورية التركية في ريف إدلب الشمالي، مصدرها الأراضي التركية، كما سقطت عدة قذائف قرب مخيمات دير حسان للنازحين على الحدود السورية - التركية في ريف إدلب الشمالي، وسط حالة من الخوف تسود قاطني المخيم".

من جانبه، أوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الاشتباكات المباشرة وقعت عند حدود إدلب الشمالية مع لواء إسكندرون، حيث جرى تبادل إطلاق نار مكثف بين الطرفين، عند المنطقة الحدودية مع قرية كفرلوسين بريف إدلب، مضيفا أنه لم ترد حتى الآن معلومات عن خسائر بشرية.

ووفقا للمرصد، يعد هذا أول اشتباك مباشر بين القوات التركية وهيئة تحرير الشام منذ بدء التحضير لعملية عسكرية تركية في إدلب.

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