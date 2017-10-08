تركيا: مقتل حارسي أمن في عملية ضد العمال الكردستاني

اسطنبول (د ب أ)

أفادت وكالة "الأناضول" التركية اليوم الأحد بأن حارسي أمن لقيا حتفهما وأُصيب ثالث خلال مشاركتهم في عملية أمنية استهدفت منظمة "حزب العمال الكردستاني" في ولاية ديار بكر جنوب شرقي تركيا في ساعة متأخرة من الليلة الماضية.

ووفقا لما نقلته الوكالة عن بيان صادر عن الولاية، فإن مقتل حارسي الأمن قد يكون جرّاء انفجار لغم أو عبوة ناسفة زرعتها عناصر المنظمة في قضاء سيلفان بديار بكر.

وتصنف السلطات التركية المنظمة على أنها انفصالية إرهابية وتتهمها بشن هجمات يستهدف معظمها قوات ومواقع الجيش والشرطة. وتقوم في المقابل باستهداف عناصرها ومواقعها داخل البلاد وفي شمال العراق.