4 بوابات مخصصة لدخول الجماهير مباراة مصر والكونغو
4 بوابات مخصصة لدخول الجماهير مباراة مصر والكونغو
11:44 ص الأحد 08 أكتوبر 2017
الإسكندرية – محمد عامر:
خصصت إدارة استاد برج العرب بالإسكندرية البوابات أرقام 5، و6، و7، و8 لدخول الجماهير لحضور مباراة مصر والكونغو، في السابعة من مساء اليوم ضمن الجولة الخامسة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.
وسيخرج المشجعون البالغ عددهم نحو 65 ألف مشجع، من البوابة رقم 4 للخروج فقط، فيما خصصت البوابة رقم 2 لدخول الإعلاميين والصحفيين.
ويتصدر المنتخب المصري المجموعة الخامسة في التصفيات برصيد 9 نقاط، يليه المنتخب الأوغندي، صاحب الـ8 نقاط، ثم غانا برصيد 6 نقاط، وأخيرًا الكونغو برصيد نقطة واحدة.
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