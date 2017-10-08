تعيين 200 معلم مساعد في سوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

قرر الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، اليوم الأحد، تعيين 200 شخص في وظيفة معلم مساعد، وفقًا لأحكام القانون 155 لسنة 2007 بعد اعتماد نتيجة مسابقة الـ200 معلم التي أُعلن عنها من قبل، وهي استكمالًا لمسابقة 30 ألف معلم لسد العجز في أعداد المعلمين بعدد من الإدارات التعليمية وخاصة بمراكز الجنوب.

وأوضح عبدالمنعم، أنه تم تعيين 97 معلم مساعد رياضيات، و37 معلم مساعد رياض أطفال، و56 معلم مساعد علوم و10 معلمين من ذوي الاحتياجات الخاصة تطبيقًا لقانون نسبة الـ5 %، وسيتم توزيعهم على الإدارات التعليمية التي تعاني عجزًا في تلك التخصصات على ألا يسلم أي منهم العمل إلا بعد تحديد موقفه من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة والتأكد من اللياقة الصحية لشغل الوظيفة بعد العرض على اللجنة الطبية.