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وزيرة الاستثمار لـ"مصراوي": منتخب مصر قادر على تحقيق حلم الوصول للمونديال

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مصراوي Masrawy

وزيرة الاستثمار لـ"مصراوي": منتخب قادر على تحقيق حلم الوصول للمونديال

11:52 ص الأحد 08 أكتوبر 2017

وزيرة الاستثمار

كتب- مصطفى المنشاوي:

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن منتخب مصر بكل الإمكانيات التي يمتلكها، قادر على تحقيق آمال جماهيره العريضة والوصول إلى مونديال بروسيا 2018.

وأضافت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في تصريح خاص لـ"مصروي"، الأحد، أن منتخب مصر لكرة القدم يجمع بين صفوفه مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات والمهارات التي تؤهلهم لتحقيق الفوز في مباراته أمام منتخب الكونغو والصعود لنهائيات كأس العالم 2018 بعد غياب 28 عامًا، لافتًا أن هذا الجيل من اللاعبين يستطيع أن يصنع الفارق ويحجز لبلاده بطاقة اللعب مع الكبار في كأس العالم.

وأشارت وزيرة الاستثمار إلى أن قلوب المصريين ودعواتهم ستتوجه اليوم لاستاد برج العرب لمؤازرة في هذه الموقعة الكروية الحاسمة المهمة، متمنية الفوز بأي نتيجة وحصد نقاط المباراة.

وأوضحت "نصر"، أنها ستكون حريصة على متابعة المباراة ومشاهدتها تلفزيونيا وتشجيع منتخب بلدها، مشيرة إلى أننا في انتظار فرحة مستحقة ستحقق بإذن الله في برج العرب.​

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مصراوي Masrawy

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